Muhtarlar Çiftehan’da moral depoladı

MERSİN, () – MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ dolayısıyla düzenlenen ve ilk etapta 4 merkez ilçe ile Tarsus ve Çamlıyayla muhtarlarının bir araya geldiği Çiftehan tatilinden muhtarlar memnun ayrıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlar Günü nedeni ile Mersinli muhtarları kaplıcaları ile ünlü olan Niğde’nin Ulukışla İlçesi’nin Çiftehan Köyü’ne getirdi. İlk etapta Yenişehir, Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Tarsus ve Çamlıyayla muhtarlarının ağırlandığı Çiftehan’dan muhtarlar memnun bir şekilde ayrıldı.

Muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu program sayesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile de bir araya gelme fırsatı elde ederken, Muhtarlar Buluşması sayesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları da tekrar pekişti. Programın devamı kapsamında ise Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Mut, Silifke ve Erdemli muhtarları Çiftehan’da bir araya gelecek.

Tüm Muhtarlar Derneği Mersin Şube Başkanı Ali Gülgen, Muhtarlar Buluşması’nın çok güzel geçtiğini söyledi.

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