Muhtardan "Sokak hayvanları" için kampanya

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de bir mahalle muhtarı tarafından, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilciliği ile birlikte, sokak hayvanlarının beslenmelerine yönelik kampanya başlatıldı. Esenevler Mahallesi Muhtarı Tarık Sesli, "Onlar için bir kap yemek, bir kap su" sloganıyla yola çıkıp, ilk olarak muhtarlık binası önünde besleme noktası oluşturduklarını ve kampanyaya her geçen gün ilginin arttığını söyledi.

HAYTAP İl Temsilcisi Ali Laçinbala ve hayvansever Ali Can Köylüoğlu ile mahalledeki sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını belirten Muhtar Sesli, "Sokak hayvanları yasayla koruma altına alınmıştır, duyarlı mahalle sakinleri ve hayvan sever dostlarımızın desteğiyle kampanyamız büyüyor. Bazı marketler ve gıda firmaları son kullanım tarihi dolmak üzere olan, unlu mamuller, sucuk, salam, sosis ve tavuk eti gibi gıdaları bize ulaştırarak sokak hayvanlarını beslenmesine katkı sağlıyoruz." dedi.

HAYTAP İl Temsilcisi Laçinbala ise muhtar Sesli'nin bu güzel davranışı sonrasında, sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığın artacağına inandığını söyledi.

Kampanyanın yaygınlaşması gerektiğini belirten Laçinbala, "Ülkemizde bazı muhtar adayların 5199 sayılı hayvan hakları kanunu hiçe sayarak mahallelerindeki sokak hayvanlarını toplatmayı vaat ediyor. Bazı muhtarlar ise belediyelere müracaat ederek sokak hayvanlarının yaşam haklarının ellerinden alınmasını istiyor. Esenevler Mahalle Muhtarı Tarık Sesli'nin yaptığı bu kampanyayla mahalle sakinleri sokak hayvanlarının kanunu öğrenirken Osmaniye Belediyesinin beslenme odağıyla sokak hayvanlarının yaşam kaliteleri artıyor" diye konuştu.



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