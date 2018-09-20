Muhtardan, faaliyete geçmeyen baz istasyonuna tepki

ÇORUM’un İskilip ilçesi Akpınar köyüne oturan vatandaşlar, yörelerinde GSM şebekelerinden zayıf sinyal aldıkları için cep telefonlarını kullanmakta zorluk çektiklerinden yakınıyor. Köy muhtarı Sami Gökmen, sıkıntı yaşadıklarını anlattığı görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, istasyonunun faaliyete geçirilmemesine tepki gösterdi.

İlçeye yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta, 50 hanenin yer aldığı 250 nüfuslu Akpınar köyünde yaşayanlar, son zamanlarda cep telefonu şebekelerinden zayıf sinyal aldıkları gerekçesiyle cep telefonu ile güçlükle görüşme yapabildiklerinden dert yanıyor. Köy sakinleri yaşanan sıkıntıların çözülmesi için, yörelerine baz istasyonu kurulması için ilgili kurumlara başvurdu. Başvuru üzerine yaklaşık 6 ay önce bölgeye, güçlendirici özelliği taşıyan baz istasyonu kuruldu. Ancak, baz istasyonunun henüz faaliyete geçirilmemesiyle sıkıntıları süren köylüler, durumu muhtar Sami Gökmen’e iletip, konuyu çözmesini istedi.

SOSYAL MEDYADAN ÇÖZÜM ARADI

Köylülerin şikâyeti üzerine muhtar Sami Gökmen, baz istasyonu önünde gitti, açıklamada bulunduğu ve tepkisini dile getirdiği anları da başka bir köylüye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Gökmen daha sonra görüntüleri, köy dışında sinyal gücü iyi olan bir noktadan sosyal medya hesabına yükleyip paylaşımda bulundu. Gökmen, kurulan baz istasyonun faaliyete geçmediği için sıkıntı yaşadıklarını, acil durumlarda zaman kaybı yaşadıklarını anlattığı görüntülerde şöyle dedi:

“Köyümüzde acil durumlarda iletişim sağlamakta güçlük çekiyoruz. Tüm GSM operatörleri ortak çalışma ile köyümüze güçlendirici baz istasyonu kurdu. Direk dikildi, elektrik çekildi ve cihazlar takıldı. Aradan 6 aya yakın bir süre geçmesine rağmen faaliyete geçirilmedi. Sorunumuz halen daha sürüyor. Ağır hastalarda merkezle iletişim kurmakta zaman kaybı yaşıyoruz. Bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz”

FOTOĞRAFLI