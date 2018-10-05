Muhtar Yetkin ve Ortaköylü, İspanya yolcusu

Onur Can BULAT/POZANTI, (Adana), () - ADANA'nın Pozantı ilçesinden 2 muhtar, Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen gezi kapsamında İspanya'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 43. muhtarlar toplantısında muhtarların yurt dışına geziye gönderilmesi için talimat vermişti. Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Türkiye genelinden toplam 50 muhtar arasından 10'u 8-12 Ekim tarihleri arasında İspanya’nın Endülüs bölgesine geziye götürülecek. Adana’dan götürülecek olan 10 muhtar arasında Pozantı’dan Karakışlakçı Mahalle Muhtarı Harun Yetkin ve Aşçıbekirli Mahalle Muhtarı Bünyamin Ortaköylü’de yer alıyor. Pozantı’dan geziye katılacak iki muhtardan biri olan Karakışlakçı Mahalle Muhtarı Harun Yetkin, geziye katılacak muhtarların valilikler tarafından belirlendiğini ifade etti. İslam tarihi açısından önemli bir bölge olması nedeniyle Endülüs’ün seçildiğini kaydeden Yetkin, “Orada Müslümanların eserlerinden Granada Sarayı ve önemli camileri gezeceğiz dedi. Aşçıbekirli Muhtarı Bünyamin Ortaköylü ise daha çok tarım faaliyetlerinin nasıl işlediğini gözlemleyeceklerini belirterek böyle anlamlı bir etkinlik düzenlediği için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Adana Valimiz Mahmut Demirtaş’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI