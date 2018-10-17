Muhtar Veli Cihan kalbine yenik düştü

Salih GÜNER/KIRŞEHİR ()-KIRŞEHİR'İN en büyük mahallesi olan Yenice’nin 15 yıldır muhtarlığı görevini yürüten, gösterdiği güler yüzlü çalışmalarla halkın sevgi ve saygısını kazanan Muhtar Veli Şahin, sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 70 yaşında hayatını kaybetti.



Karayolları’ndan emekli olduktan sonra Yenice Mahallesi Muhtarlığı’na seçilen Veli Şahin, 3 dönemdir muhtarlık görevinde bulunuyordu. 5’i kız, 6 çocuk babası olan Veli Şahin, Yenice Mahallesi, Saraycık Sokak’taki evinde dün sabah 08.00’de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Veli Şahin’in cenazesi bugün Cacabey Camii’nde kılınan ikindi namazını müteakip Hızırağa Mezarlığı’nda toprağa verildi