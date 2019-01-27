Muhtar adayından seçmenlere bez poşet

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()-KAYSERİ'de Ziya Gökalp Mahallesi Muhtar adayı Nurcan Göktaş mahalle sakinlerine bez çanta dağıttı.

Kayseri merkez Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Muhtar adayı Nurcan Göktaş, seçim çalışmaları kapsamında mahalle sakinlerine bin adet bez çanta dağıttı. Nurcan Göktaş, el ilanları ya da başka görseller dağıtmak yerine vatandaşın işine yarayacak bu yolu tercih ettiğini belirterek, "Biz çevreci bir seçim kampanyası düşündük. Bu yolla da vatandaşa destek olduk. Alışverişlerde kullanmaları için bez çantaları dağıttık" dedi. Vatandaşlar da Nurcan Göktaş'a teşekkür etti.

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