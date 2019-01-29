Muhtar adayından çiçek ve ağaç tohumu

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Aşağıpazar Mahallesi Muhtar adayı Gülfer Yörük, tanıtım broşürünün yanında vatandaşlara çiçek ve çam tohumu dağıtıyor.

Aşağıpazar Mahallesi Muhtar Adayı Gülfer Yörük, yapacağı projeleri anlatan broşür hazırlayarak seçmenlere dağıtıyor. Projelerini anlatan Yörük, broşürleriyle birlikte seçmene poşetler içinde çiçek ve çam ağacı tohumu veriyor.

Hedefinin yeşil bir mahalle yaratmak olduğunu belirten Yörük, "Belki muhtar seçilirim belki de seçilmem. Bu seçmenin bileceği bir durum ama bizim sayemizde bir tek tohum bile dikilir ve yeşerirse ne mutlu bize. Broşürün yanında tohum dağıtmamız vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılanıyor. Broşürü alan kişiler mutlaka bu tohumları dikeceğini söylüyor" dedi.

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