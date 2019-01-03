Muhsin Yazıcıoğlu Orhangazi’de düzenlenen gecede anıldı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Mart 2009’da geçirdiği helikopter kazası sonrasında şehit olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için anma gecesi düzenledi.Alperen Ocakları Orhangazi Şubesi, merhum Muhsin Yazıcıoğlu için bir anma gecesi düzenledi. Mart 2009’da şüpheli bir helikopter kazası sonucu şehit olan Muhsin Yazıcıoğlu anısına düzenlenen geceye Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Keneş, Alperen Ocakları Orhangazi Şube Başkanı Furkan Karaca, siyasiler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı ile başlayan gecenin açılış konuşmasını Alperen Ocakları Şube Başkanı Koçyiğit yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı Çağlayan, Muhsin Yazıcıoğlu’nun çok büyük bir devlet adamı olduğunu, onun değerinin ise daha çok kaybedildikten sonra anlaşıldığını belirtti. Program, daha sonra şiirler ve Yazıcıoğlu anısına hazırlanan sunumla son buldu.FOTOĞRAFLI