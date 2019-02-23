Muhittin Böcek'ten 77 proje vaadi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, başkan seçildiği takdirde 77 büyük projeyi hayata geçireceğini söyledi. Böcek, "Hizmette eşitlik ilkesinden yola çıkarak altyapıdan imara, eğitimden kültüre, toplu taşımadan kent planlamasına kadar, şehrin bütün bileşenleriyle ortak kanaat oluşturup, hareket edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıda Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından sahneye çıkan Muhittin Böcek, projelerini anlattı. Belediye başkanı olduğu 20 yıllık süre içinde vicdanını rahatsız edecek hiçbir şeyin altına imza atmadığını belirten Böcek, "Tutamayacağım sözü asla vermedim. Gerçekleştirdiğimiz her projede önceliğimiz, halkımızın daha mutlu ve huzurlu olmasına, yaşam kalitesini artırmaya yönelikti. Geriye dönüp baktığımda, bunu birlikte başardığımızı görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

HİZMETTE EŞİTLİK İLKESİ

El ele, gönül gönüle vererek, bu güzel şehri hak ettiği konuma getirmek istediğini belirten Böcek, şöyle dedi:

"Antalya gibi bir şehri tek elden, tek merkezden yönetmek mümkün değil. Dünyanın bütün modern kentleri artık ortak akılla, halkın yönetime katılımıyla yönetiliyor. Üstelik bu yönetim modeli çok da başarılı oluyor. Biz de Antalya'mızı ortak akılla yönetmeyi esas alacağız. Antalyalı hemşehrilerimizi yönetim sürecine dahil edeceğiz, karar alma süreçlerinde onların söz sahibi olmasını sağlayacağız. Gençlerin, kadınların, yaşlıların, engel tanımayan kardeşlerimin, yerleşik yabancı hemşehrilerim; kısaca toplumun her kesiminden vatandaşımızın isteklerini, taleplerini, onlardan dinleyeceğiz. Antalya, ortak sorunlar karşısında beraber hareket eden, ortak karar veren bir şehir haline gelecek. Çünkü biliyorum ki katılımın olduğu yerde atılım da olur. Hizmette eşitlik ilkesinden yola çıkarak altyapıdan imara, eğitimden kültüre, toplu taşımadan kent planlamasına kadar, şehrin bütün bileşenleriyle birlikte ortak kanaat oluşturup, birlikte hareket edeceğiz. Antalya gibi bir dünya kentini yönetmek demek, sadece günü, dönemi kurtarmak değil, uzun vadeli planlama yapmak; Antalya'yı geleceğe hazırlamak demektir".

YERELDEN KALKINMA MODELİ

Antalya'da yaşayanların refah seviyelerinin artırılmasının temel hizmet anlayışı olacağını vurgulayan Muhittin Böcek, alışılagelmiş belediyecilik anlayışının kendi döneminde sona ereceğini söyledi. Böcek şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız her daim yanı başlarında bizi bulacak, gerektiğinde seslerine ses verecek, gerektiğinde ellerinden tutacak ve hep çözüm üreteceğiz. Hayata geçireceğimiz tüm projelerimizin odağında insanımız var. Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz. Antalya'da yaşayan insanların tümünü mutlu edeceğiz. Projelerin tamamını, bu anlayışla, Antalya'nın ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde hazırladık. Projelerin oluşturulmasında ortak aklı devreye soktuk. Projelerimizi hayata geçirdiğimizde, hem aile ekonomisine fayda sağlayacağına, hem vatandaşımızı mutlu edeceğine, hem de Antalya'mıza değer katacağına inanıyoruz. Antalya'da yerelden kalkınma modelini hayata geçireceğiz. Bu modelle, esnafımız kazanacak, tüccarımız kazanacak, turizmcimiz kazanacak, çiftçimiz kazanacak, işçimiz kazanacak, kadınlarımız kazanacak, gençlerimiz kazanacak yani Antalya kazanacak. Yerelden kalkınma modeli Antalyalıya iş sağlayacak, üreticiye kazandıracak. Çünkü Antalya'nın kaynakları Antalya için akıllıca kullanıldığında bu güzel kent kalkınacak ve tüm Antalyalılar kazanacak. Yeter ki, uygulanabilir ve ihtiyaçlara yanıt verecek doğru projelere imza atalım."

BELEDİYE ÇALIŞANLARI İŞTEN ÇIKARILMAYACAK

Antalya'nın planlı, kurallı ve kimlikli bir kent olması için A'dan Z'ye çalışmalar yaptıklarını anlatan Böcek, projeleri bunlara göre hazırladıklarını aktardı. Belediyelerin siyaset değil hizmet üretmesi gereken kurumlar olduğuna vurgu yapan Muhittin Böcek, "Bugüne kadar kimsenin ekmeği ile oynamadık, hep kazandırmaya çalıştık. Hiçbir belediye çalışanı siyasi görüşünden dolayı işten çıkarılmayacak. Çünkü biz birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte kazanacağız" dedi.

Konuşmasının ardından Muhittin Böcek'in vaat ettiği 77 proje, tanıtım filmiyle paylaşıldı.

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