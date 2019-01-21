Muhittin Böcek, 'Dostlar Meclisi'ne konuk oldu

ANTALYA, () - CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Dostlar Meclisi'nin konuğu oldu.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Antalya Dostlar Meclisi'nde projelerini anlattı. Dostlar Meclisi Başkanı Kamile Gülgün Yıldırım, kentin dinamikleriyle düzenli olarak bir araya geldiklerini belirterek, Antalya'ya ilişkin fikir ve düşünceleri, Dostlar Meclisi'nde masaya yatırdıklarını, bu anlamda Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'i konuk ettiklerini söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı olarak Dostlar Meclisi'yle zaman zaman bir araya geldiklerini ifade eden Muhittin Böcek, bu buluşmalarına Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak katıldığını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, Konyaaltı'nı 20 yılda Antalya'nın en gözde ilçelerinden biri haline getirdiklerini belirterek, "Yaptığımız çalışmalarla Konyaaltı, Türkiye'nin en önemli turizm bölgesi oldu. Doğalgaz çalışmalarının bütünüyle tamamlandığı Konyaaltı'nı parkları, yeşil alanları ve sosyal donatı alanlarıyla, halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda planladık. Konyaaltı, yerli ve yabancı misafirlerimizin en çok ilgi gösterdiği bir ilçe haline geldi" dedi.

Başkan Muhittin Böcek, sosyal belediyecilik örneğinin Konyaaltı'nda hissedildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gıda ve giyim bankası, evde bakım hizmeti, emekli kahvesi, yaşlılar kreşi, çocuk kreşleri, sosyal hizmet merkezi, kütüphane, gençlik lokali, kız öğrenci yurdu, kadınlar lokali gibi Türkiye'de örnek gösterilen birçok projeyi hayata geçirdik. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarımız Türkiye'nin en önemli fuarları arasına girdi. Belediyecilik hizmetlerinde hep ilkleri yaptık. Şimdi de daha güzel hizmetleri Antalya'mız için yapacağız."

Her siyasi görüşten üyenin yer aldığı mecliste kendisinden övgüyle bahsedilmesini takdirle karşıladığını ifade eden Muhittin Böcek, Dostlar Meclisi Başkanı Kamile Gülgün Yıldırım'a da teşekkür etti. Başkan Böcek, daha sonra Dostlar Meclisi üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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