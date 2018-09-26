Muharrem ayı aşureyle bereketlendi

ADANA Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı Aşure Günü dolayısıyla vatandaşlara 2 bin kişilik aşure ikram etti.Adana Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte dev kazanlarda buğday, nohut, kuru fasulye, kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, fındık, ceviz kullanılarak pişirilen, üzeri nar taneleri ve Hindistan ceviziyle Türk Bayrağı görünümünde süslenen aşure dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar ve bürokratlar, yapılan duanın ardından bolluk ve bereketin simgesi olan aşure tatlısını kepçelerle tabaklara doldurup, kent halkına dağıttı.Başkan Vekili Ramazan Akyürek, aşure geleneğinin paylaşmanın ve şükretmenin adı olduğunu vurgulayıp, vatandaşların Muharrem ayını tebrik etti.

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