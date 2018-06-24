Muğlalılar sandığa koştu

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için Muğla il genelinde 724 bin 911 seçmen, 2 bin 244 sandıkta oy kullanacak. Sabahın erken saatlerinde yaşlı genç çok sayıda vatandaş, oy kullanmak için sandığa gitti. Muğla Valisi Esengül Civelek, "Oy kullanma işlemleri sorunsuz olarak devam ediyor. Hayırlı olsun" dedi.

Sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi için Muğla'daki vatandaşlar, erken saatlerden itibaren sandıklara gitti. Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinleri, minibüsle oy kullanacakları Cumhuriyet Ortaokulu'na getirildi. Yaşları 62 - 95 arasında değişen 15 huzurevi sakini, görevlilerin yardımıyla oylarını kullandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 82 yaşındaki 'Gülfer Nur' isimli hasta ise ambulansla getirildi. Yakınlarının koluna girerek sandığa götürdüğü Gülfer Nur, oyunu kullandı. Kocamustafendi İlkokulu'nda 1221 nolu sandıkta oyunu kullanan Muğla Valisi Esengül Civelek, "İlimiz genelinde oy kullanma işlemleri sorunsuz olarak devam ediyor. Hayırlı olsun" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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