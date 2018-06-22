Muğla'ya hayvan bakımevi

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 milyon 912 bin 405 liraya mal edilen Geçici Hayvan Bakımevi'nin inşaatı tamamlandı.

Menteşe ilçesi Akçaova-Yeşilyurt mahalleleri yolu üzerinde, yaklaşık 37 bin 349 metrekarelik araziye inşa edilen ve Türkiye'nin sayılı barınaklarından birisi olan Geçici Hayvan Bakımevi'nin inşaatı tamamlandı. 2 milyon 912 bin 405 liraya mal olan hayvan bakımevinde ilk kabul, yavrulu anne bakım, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede ve kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam park alanları bulunuyor. Muğla'da sokak hayvanlarının bakımının her evresi düşünülerek planlanan barınakta, ilçe belediyeleri tarafından geçici hayvan bakımevine ulaştırılan hayvanların rehabilitasyonları yapılacak. Sonrasında ise 5199 Hayvanları Koruma Yasası gereği alındıkları ortama bırakılmak üzere tekrar ilçe belediyesi yetkililerine teslim edilecek. Bu sayede, geçici hayvan bakımevi olmayan ilçeler, bakımevi oluşturana kadarki süreçte, sokak hayvanlarının rehabilitasyonları için Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla'ya kazandıracağı tesisinden faydalanabilecek. Ayrıca ilçe belediyelerinin yapamadığı üst operasyonlarda da tam donanımlı geçici hayvan bakımevi hizmet verecek. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, kısa bir süre sonra açılması planlanan bakımevinde incelemelerde bulundu.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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