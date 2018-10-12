Muğla merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

MUĞLA merkezli olarak Antalya'da da eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik 3 ay önce aralıklarla bir dizi operasyon yaptı. Operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonlarda 315 gram esrar, 455 gram eroin, 8 uyuşturucu hap, 1 gram skunk adlı uyuşturucu madde ve uyuşturucu imalinde kullanılacağı sanılan bir miktar sentetik malzeme ele geçirildi. Polis ekipleri bu sabah da sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonların devamı için tekrar harekete geçti. Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçeleri ile Antalya'nın Kaş ilçesinde, 20 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. 16 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sedat ÜNAL- Cavit AKGÜN / FETHİYE (Muğla), ()