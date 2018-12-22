Muğla İYİ Parti'den birlik ve beraberlik mesajı

İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından düzenlenen dayanışma gecesinde partililer gönüllerince eğlendi.

İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı'nca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi dayanışmayı en üst seviyede tutmak için 'birlik ve beraberlik gecesi' düzenlendi. Bir restoranda gerçekleşen buluşmada, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Partililerin Andımız'ı okunmasının ardından İYİ Parti İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ tarafından bir konuşma yapıldı. Şekerdağ, "Partimiz, atamızın izinde, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini, değerlerini ve üniter yapısını korumak, çağdaş medeniyeti yakalamak, parlamenter sistemi yaşatmak, kuvvetler ayrılığını kurmak, bağımsız, tarafsız ve adil yargıya kavuşmak, yolsuzlukla tam ve etkin mücadele etmek, fırsat eşitliği sağlamak, inançlara saygı ve ifade özgürlüğünü sağlamak, sevgi ve saygı dilini hakim kılmak, özgürce yaşamak, hakça paylaşmak ve Türkiye'yi bayram sofrasında buluşturmak amacıyla kurulmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından İYİ Parti Dalaman Belediye Başkan Adayı Sedat Kızıl ve ilçe teşkilatları basına tanıtıldı. Gece, katılanların Onuncu Yıl Marşı'nı hep birlikte söylemesiyle sona erdi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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