Muğla iş dünyası, ekonomiye önem verilmesini istedi

TÜRKİYE'nin mermer, tarım ve turizm kentleri arasında yer alan Muğla'daki iş insanları, seçim sonrası yeni dönemin ekonomi odaklı olmasını istedi.

Seçimden sonra Muğla'daki iş dünyası, sonuçlarla ilgili değerlendirme yaptı. Seçimi değerlendiren Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, "Seçim, ülkemizde önemli bir katılımın yanı sıra büyük bir olgunluk içerisinde sakin bir ortamda gerçekleşti. Bu durum demokrasi geleneğimiz açısından olumlu bir gelişme. Seçmenimiz de hür iradesiyle oyunu kullanmış ve tercihini sandığa yansıtmıştır. Çıkan sonuçlarla oluşan yeni yönetim modelimizin, kutuplaşmaların yaşanmadığı, ekonomi ve istihdam odaklı bir dönemin başlangıcı olması temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan ise, "Hangi parti olursa olsun seçimin ilk turda bitmesini olumlu karşılıyoruz. Ekonomide sıkıntılar yaşanıyor. Biran önce bunların çözümlenmesini bekliyoruz. Üretim ekonomisine öncelik bekliyoruz. Faizlerin düşmesi ve yatırım ortamının eskisi gibi cazip hale getirilmesi gerekiyor. İnsanların parasını yatırıma yönlendirilmesi konusunda çalışmalara hız verilmeli. Bu konularda ümitliyiz" diye konuştu.

Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk ise, "İlimiz, önemli tarım kentlerinin başında geliyor. Yatırımların hızlanması için piyasadaki belirsizliğin biran önce sonlandırılması gerekiyor" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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