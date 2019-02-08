Muğla genelinde öğrencilerin güvenliği için denetim

MUĞLA'da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile okul servis araçlarına yönelik jandarma ekiplerince denetim yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ilçe jandarma komutanlıklarınca sorumluluk sahasında huzur ve güven uygulaması gençekleştirildi. Denetimlerde ilk ve ortaokul, lise ile üniversitelerin olduğu yerlerde, eğitim merkezlerinin çevresi, metruk binalar, park ve bahçeler ile bu alanların giriş- çıkışları kontrol edildi. 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda okul servis araçlarının da kontrolü yapıldı. Denetime 2 köpek timi toplam 423 personel katıldı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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