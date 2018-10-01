Muğla'dan Şırnak'a gönül bağı sosyal medya mesajıyla kuruldu

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki bir kreşin sosyal medya hesabına Şırnak'un Uludere ilçesindeki bir kreşin öğretmeninden gelen mesajla kurulan gönül bağı, giyecek, oyuncak ve kırtasiye yardımıyla güçlendi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu Köyü'ndeki bir kreşin öğretmeni, sosyal medya hesabı üzerinden Muğla'nın Yatağan ilçesindeki özel bir kreşle iletişime geçti. Okulundaki öğrencilerin yardıma muhtaç olduğunu ve eğitim-öğretim yılının başlamasına rağmen bir çok öğrencinin ihtiyaçlarını gideremediğini söyledi. Bunun üzerine özel kreşin kurucusu Ferda Balcı Kavak, konuyu kreşteki öğretmenlere ve velilere açtı. Öğretmen ve velilerin desteğiyle sosyal sorumluluk projesine dönen çalışma neticesinde toplanan giyecek, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri minik öğrencilerin yardımıyla paketlenerek 1700 kilometre mesafedeki Ortasu Köyü'ne gönderildi. Kreşin kurucusu Kavak, yaptığı açıklamada, okullarının sosyal medya hesaplarına gelen bir mesajla böyle anlamlı bir projeye imza attıklarını belirtip, "Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu Köyü'ndeki bir kreşin öğretmeni, okulun ihtiyaçlarını gidermek için bizden destek istedi. Ben de bu konuyu velilerle paylaştım ve mümkün olduğu kadar sınırlı bir şekilde bu projenin devamlılığını sağladık. Umarım bir sonraki projelerde daha başarılı ve büyük kapsamlı izler bırakabiliriz. Çocuklarımızın velilerle birlikte hazırlamış olduğu paketleri postaya veriyoruz. Umarım amacına uygun bir kampanyası ve sosyal sorumluluk projesi olur. Elimizden geleni yapmaya çalıştık" diye konuştu.

Velilerden Gamze Karabulut ise, "Böyle bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Devamının her zaman olmasını diliyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yaparız. Amacımız çocuklar gülsün, hep gülsün. Yardımlarımızın iyi yerlere ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

Burak Alper KUŞ / YATAĞAN (Muğla), ()

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