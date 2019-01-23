Muğla'da vahşi depolama alanları rehabilite edildi

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi Bodrum Mumcular ve Milas vahşi depolama alanlarında rehabilitasyon çalışmalarını tamamladı ve 115 bin 639 metrekare alanı doğaya kazandırdı.

Muğla'nın Büyükşehir Belediyesi vahşi depolama alanlarını rehabilite ediyor. Bodrum Mumcular'daki 25 bin 668 metrekarelik vahşi depolama ve Milas'taki 89 bin 971 metrekarelik vahşi depolama alanlarında rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Bodrum'un Dereköy Mahallesi'ndeki 152 bin 014 metrekare, Torba Mahallesi'ndeki 253 bin 603 metrekare, Gündoğan Mahallesi'ndeki 62 bin 084 metrekare ve Menteşe ilçesindeki 55 bin metrekare vahşi depolama alanlarında ise rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Düzenli katı atık depolama tesislerinden Bodrum'un yapılması ve vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonun tamamlanmasında sonra Muğla'nın en az 25 yıl çöp sorunun olmayacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün çevreye yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını belirtti. Gürün, şunları söyledi:

"Yüzde 68 orman varlığı ile yeşilin, 1480 km kıyı şeridi ve eşsiz koyları ile de mavinin her tonunu sergileyen Muğla'da çevremizi korumak ve gelecek nesillere korunmuş bir şehir bırakmak için projeler üretiyor, yatırımlar yapıyoruz. Katı atık düzenli depolama tesisleri, hafriyat alanları, geri dönüşüm tesisi, kıyılardan teknelerle atık toplama ve vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonu hizmetlerini hayata geçirdik. Vahşi depolama alanlarının Büyükşehir Belediyemiz'e devri sonrası rehabilitasyon çalışmalarını başlattık. Bu alanları tekrar doğaya kazandırıyor, çevre kirliliğinin, özellikle çöplük yangınlarının önüne geçiyoruz. Muğla'nın çöpünün beşte birini üreten Bodrum'daki katı atık düzenli depolama tesisini de hayata geçirdiğimizde gerdanlığın son halkasını da tamamlayarak Muğlamızı modern tesislerle geleceğe pırıl pırıl taşıyacağız."

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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