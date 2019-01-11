Muğla'da üretilen çiçekler Ege ve Akdeniz'i süslüyor

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte ürettiği alım garantili çiçekler, Ege ve Akdeniz bölgelerini güzelleştiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile başlattığı alım garantili çiçek üretimi kapsamında, Köyceğiz ve Ortaca'daki toplam 30 bin 500 metrekare alana sahip 24 serada, bugüne kadar çeşitli türlerde toplam 16 milyon 663 bin 595 çiçek yetiştirildi. Bu seralarda, 60 kadar kadın çalışanla yapılan 2018-2019 kış sezonu çiçek üretim rakamının ise 1 milyon 900 bin adet olarak gerçekleştiği bildirildi. Ayrıca seralarda mevsimlik çiçek üretimi yanında çalı grubu süs bitkisi üretimine de başlandı. Alım garantili çiçek üretimi hizmetinden ilk başlarda Muğla il genelindeki belediyeler ve oteller yararlanırken büyüyen pazarla birlikte Isparta'nın Yalvaç, Burdur'un Gölhisar, Tefenni, Altınyayla, Denizli'nin Çameli, Afyonkarahisar'ın Dazkırı, Dinar, Antalya'nın Korkuteli ilçelerinin belediyelerine de Muğla'da üretilen çiçeklerden satılmaya başlandı.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, tarımsal üretimin ve kooperatifleşmenin ne kadar önemli olduğunu alım garantili çiçek üretimi ile Muğla'da gösterdiklerini, el emeği, göz nuru çiçeklerin yine çiçek kadar özel kadınların emekleri ile üretildiğini söyledi. Başkan Gürün, "Muğla, doğal, tarihi güzellikleri yanında bereketli topraklara da sahip olan ender illerden biri. Ülkemizde izlenen yanlış tarım politikaları nedeni ile ne yazık ki üreten bir toplumdan her şeyi ithal eden bir ülke haline geldik. Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla'mızda göreve gelir gelmez bereketli topraklarımızın hakkını vermeye, kooperatiflerimizle, üreticilerimizle birlikte üretmeye başladık. Bunun en güzel örneklerinden biri de 2015 yılında başlattığımız alım garantili çiçek üretimimiz. Küçük seralarla başlayan üretim şimdi 30 bin 500 metrekareye ulaştı ve yöre insanın geçim kaynağı oldu. Özellikle üretimi kadınlarımız yapıyor. Muğla'nın ovalarında açan çiçeklerle de Ege ve Akdeniz'i süslüyoruz. Muğla ilerleyen süreçte çiçek üretim merkezi olacak" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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