Muğla'da mezarlıklar ağaçlandırılacak

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, il genelinde doğan afetlerde yıkılan, yangınlar sonucu kesilen veya hiç ağaç bulunmayan sorumluluk alanındaki mezarlıkların ağaçlandırılması için 'Bir Dikili Fidanım Olsun' adlı projeyi başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk sahasında ve il genelinde bulunan 1428 mezarlıkta temizlik, ilaçlama, bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Ayrıca doğal afetlerde yıkılan, yangınlar sonucunda kesilen ve hiç ağaç bulunmayan mezarlık alanlarının daha nezih hale getirilmesi için ağaçlandırma yapıyor. Bu kapsamda, il genelinde tespit edilen ve ihtiyaç duyulan mezarlık alanlarına 'Bir Dikili Fidanım Olsun' adlı projenin startı verildi. Bugüne dek kara servi, fıstık çamı ve Arizona servi türünde, 1078 fidan dikildi. Hem erozyonla mücadele edip hem de yaban hayatının devamlılığı için yaşam alanı oluşturulmasının planlandığı kaydedildi. Bugüne kadar Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Menteşe, Ula ve Yatağan ilçelerindeki mezarlık alanlarında fidan dikim işlemlerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Fethiye, Seydikemer, Marmaris, Datça, Bodrum, Milas, ve Kavaklıdere ilçelerindeki mezarlık alanlarına da 2 bin adet fidan daha dikecek.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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