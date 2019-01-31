Muğla'da ihracat arttı, ithalat azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Aralık ayı dış ticaret istatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre, Muğla ilinde ihracat yüzde 17.2 arttı, ithalat yüzde 29.7 azaldı.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 17.2 artarak 51 milyon 101 bin dolar, ithalat ise yüzde 29.7 azalarak 21 milyon 714 bin dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında Muğla bu değerlerle ülke genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 25'inci il olurken, ithalatta ise 28'inci sırada yer aldı. Muğla'dan, 2018 yılı Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 9 milyon 524 bin dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan'ı sırasıyla 9 milyon 155 bin dolar ile Japonya ve 4 milyon 225 bin dolar ile Almanya izledi. Muğla'ya, 2018 yılı Aralık ayında en fazla ithalat yapan ülke Fas oldu. Bu ülkeden yapılan ithalat 5 milyon 745 bin dolar olarak gerçekleşti. Fas'ı sırasıyla 5 milyon 471 bin dolar ile Moritanya ve 2 milyon 622 bin dolar ile İtalya izledi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()