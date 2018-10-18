Muğla'da en büyük yatırım ulaştırmaya

MUĞLA Vali Vekili Fethi Özdemir, kentte sektörler bazında en yüksek harcamanın ulaştırma için yapıldığını açıkladı.

Muğla il genelinde sürdürülen kamu yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vekili Fethi Özdemir başkanlığında, Valilik Özer Türk Salonu'nda gerçekleştirildi. Vali Vekili Fethi Özdemir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, kaymakamlar, belediye başkanları ve daire müdürleri toplantıya katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vekili Özdemir, "İl genelinde 2018 yılı ilk 9 aylık döneminde, kamu kurum ve kuruluşlarının 4 milyar 3 milyon 863 bin lira proje tutarlı işi bulunurken, bu projeler için önceki yıllarda yapılan harcama tutarı 870 milyon 642 bin lira, kurumlara ayrılan ödenek miktarı ise 737 milyon 96 bin liradır. Dönem sonu itibariyle 548 milyon 497 bin lira harcama yapılmış olup, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 74, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 39'dur. Sektör itibariyle değerlendirildiğinde en yüksek harcama, 155 milyon 387 bin lira ile ulaştırma sektörü, ikinci sırada 115 milyon 893 bin lirayla diğer kamu hizmetleri sektörü, üçüncü sırada 112 milyon 378 bin lirayla tarım sektörü yer almaktadır. Kuruluşlar itibariyle en yüksek harcamayı, 121 milyon 987 bin lirayla Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü yapmıştır. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 94 milyon 789 bin lira ile ikinci, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 93 milyon 565 bin lirayla üçüncü sıradadır" dedi.

Muğla'da 317 projeden 60'ının tamamlandığını, 157'sinin devam ettiğini söyleyen Özdemir, 50 projenin ihale aşamasında olduğunu, 50 projeye ise henüz başlanmadığını kaydetti. Konuşmaların ardından yatırımcı kuruluş müdürlerinin sunumları ile devam eden toplantı, yapılan genel değerlendirmenin ardından sona erdi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

FOTOĞRAFLI