Muğla'da en büyük yatırım ulaştırmaya

MUĞLA Valisi Esengül Civelek, kentte sektörler bazında en yüksek harcamanın ulaştırma için yapıldığını açıkladı.

Muğla genelinde sürdürülen kamu yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Esengül Civelek başkanlığında yapıldı. Valilik Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, kaymakamlar, bölge müdürleri, kurum ve kuruluşların müdürleri, ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Esengül Civelek, "İl genelinde 2018 yılı sonu itibariyle, kamu kurum ve kuruluşlarının 4 milyar 345 milyon 322 bin lira proje tutarlı işi bulunurken, bu projeler için önceki yıllarda yapılan harcama tutarı 860 milyon 631 bin liradır. 2018 yılında, kurumlara gelen ödenek miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 53.4 artışla 962 milyon 338 bin liradır. Dönem sonu itibariyle 717 milyon 793 bin lira harcama yapılmış olup, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 75, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 48'dir. 2018 yılı harcaması bir önceki yıla göre yüzde 63,1 artış göstermiştir. Sektör itibariyle değerlendirildiğinde en yüksek harcama 224 milyon 125 bin lira ile ulaştırma sektörü, ikinci sırada 189 milyon 421 bin lira ile tarım sektörü, üçüncü sırada 142 milyon 110 bin lira harcama yapılan diğer kamu hizmet sektörü yer almaktadır. Kuruluşlar itibariyle en yüksek harcamayı 165 milyon 149 bin lira ile Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü yapmıştır. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 153 milyon 340 bin lira ile ikinci, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 102 Milyon 334 bin lira ile üçüncü sıradadır" dedi.

Muğla'da 322 projeden 111'inin tamamlandığını, 127'sinin devam ettiğini söyleyen Vali Civelek, 52 projenin ihale aşamasında olduğunu, 32 projeye ise henüz başlanmadığını kaydetti.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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