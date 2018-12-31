Muğla'da çocuklara yılbaşı hediyesi

MUĞLA Menteşe'deki Karşıyaka Mahallesi'nde yeni yıl öncesi çocuklara Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) Muğla İl Temsilciliği tarafından oyuncak ve kitap dağıtıldı. FKF Muğla İl Temsilciliği, Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan çocukları yeni yıl öncesi sürprizle sevindirdi. 'Yoksullukla savaş, umudu paylaş' sloganıyla 350 çocuğa oyuncak ve kitapları verilirken miniklerin mutlulukları gözlerinden okundu. FKF Muğla İl Sorumlusu Kemal Can Gürgen, "Son 2 yıldır özellikle aynı mahalleye gidiyoruz. Karşıyaka'da daha çok emekçi aileler oturuyor. Bizim amacımız böyle günlerde çocuklarımızın yüzlerinin gülmesini sağlamak" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Kavak, Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hasan Keskin, Muslihittin Mahallesi muhtar adayı Zekeriya Kargın, Eğitim-Sen, Birleşik Haziran Hareketi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ile Sağlık Emekçileri Sendikası üyeleri de etkinliğe destek oldu.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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