Muğla'da bugün kadar 14 bin haneye evde bakım hizmeti verildi

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında hayata geçirdiği evde bakım hizmeti ile bugüne kadar 14 bin 329 hanenin kapısını yardım etmek için çaldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı il genelindeki 9 hizmet birimini ve 444 48 01 numaralı telefonu arayan vatandaşlara yardım eli uzatan sağlık ekipleri, kapıları çalmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında hayata geçirdiği evde bakım hizmeti ile vatandaşlara yardımcı olmayı sürdürüyor. 2014 yılından bu yana toplam 14 bin 329 evin kapısını çalan Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, rutin ziyaretler yapıyor ve ihtiyaç duyulması halinde hastalara tıbbi müdahalede bulunuyor. Evde bakım hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinde pansuman, yatak yarası bakımı, serum takılması, enjeksiyon, sonda takılması, şeker-tansiyon ölçümü gibi hizmetler veriliyor. Ekipler, talepler doğrultusunda saç-sakal tıraşı, vücut bakımı ve silme banyosu gibi hizmeti de veriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne kadar ziyaret ettiği 14 bin 329 evde, 128 bin 620 tıbbi müdahale, 35 bin 816'sına genel bakım yaptı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

FOTOĞRAFLI