Muğla Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası Datça'da sahne aldı

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, Datça ilçesinde klasik müzik sevenlere keyifli bir gece yaşattı.

Datça Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ndeki konserde, şef Münif Akalın yönetiminde yaylı çalgılardan oluşan 18 kişilik orkestra, dünyanın ünlü bestecilerinin eserlerini seslendirdi. Dört bölümden oluşan ve yaklaşık bir saat süren konser, İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi'nin eseriyle başladı. 'Dört Mevsim' adlı eseriyle tanınan ve dünyada konçertoların babası olarak adlandırılan İtalyan barok klasik müzik bestecisi Antonio Vivaldi'nin eşsiz eserlerinden bazı bölümlerinin çalınmasının ardından ise Volfgang Amedeus Mozart'ın eserleriyle konser sürdü.

Konserin dördüncü ve son bölümünde ise bir Türk bestecinin eserlerine yer verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası'nın konserlerinde artık geleneksel hale gelen Türk bestecilerin eserlerinin çalındığı bu bölümde, günümüzün yaşayan büyük bestecilerinden Yalçın Tura'nın, 'Enginlerden, Yücelerden' isimli eseri seslendirildi. Türk müziği alanındaki çalışmalarıyla tanınan, müzikolog ve müzik teorisyeni Yalçın Tura'nın, uzun hava ile başlayıp, kırık hava ile devam eden ve halay ile noktalanan eseriyle son bulan konser, izleyicilerden tam not aldı.

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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