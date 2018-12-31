Muğla Barosu, çocukları sevindirdi

MUĞLA Barosu, kırsal mahallelerde eğitim- öğretim gören 50 öğrenciyi, yeni yıl hediyeleriyle sevindirdi.

Muğla Baro Başkanı Av. Cumhur Uzun, çocuklarla yakından ilgilendi. Uzun, çocuklarla sohbet edip, birlikte çizgi film izledi. Başkan Uzun ve beraberindeki avukatlar, kampanya için toplanan hediyeleri çocuklara dağıttı. Başkan Uzun, çocuklardan gelecekte başarılı olmak için çok çalışmalarını, ödevlerini günü gününe yapmalarını istedi. Çocuklardan söz alan Uzun, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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