Muğla, 290 milyon liralık yatırımla suyuna kavuşuyor

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki Sandras Dağı'ndan Muğla'ya içme suyu getirmek için hazırlanan 290 milyon liralık isale hattı projesinin hayata geçirilmesiyle il merkezi başta olmak üzere kırsal Akçaova, İkizce, Yaraş, Yeniköy ve Ortaköy mahallelerin 2050 yılına kadar su ihtiyacının karşılanması hedeflendiği bildirildi.

Sandras Dağı'nda AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulanan DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirtip, "Ardından da 2019 yatırım programına teklif edilecek. Programa girdiği takdirde de bu içme suyu projesi hayata geçirilmiş olacak ve Muğla'nın içme suyu problemini kısa vadede çözmüş olacağız" dedi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ise, Türkiye'nin en fazla yağış alan iki, üç ilinden birisi olan Muğla'da yaz aylarında su kesintilerinin yaşandığını vurgulayarak, "Bu proje, inşallah hiçbir dönemde su kesintisi yaşanmadan Muğlalı kardeşlerimizin rahat bir şekilde içme ve kullanma suyunu temin edebilmek için yapılan bir proje. Özellikle DSİ'nin bunu yüklenmiş olması ve şehir şebeke hattına kadar getiriyor olması bizim için ayrıca gurur kaynağı. İnşallah belediyemiz de kendi üzerine düşen, özellikle kayıp kaçak problemini de çözerse, getirilen suyun vatandaşlara ulaştırma noktasında fazla bir kayıp vermeden maliyetler aşağıya düşer. Böylelikle Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan illerden biri olma özelliğini de inşallah yitiririz" diye konuştu.

2004 yılından yana böyle bir projenin hayata geçirilmesi için uğraştıklarını söyleyen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Sandras suyuyla Muğla halkını buluşturmak gibi bir hayalimiz vardı. İnşallah 2019 yılı yatırım programına da alınması için Muğla milletvekilleri olarak takipçisi olacağız. Muğlamıza hayırlı, uğurlu olsun İnşallah" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir de, Muğla'nın bölgesel anlamda önemli derecede su ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Muğlamızın su sorununa çözüm olacak olması yönüyle mükemmel bir proje. İnşallah biz de teşkilatımızla Ankara'da konuyu yakinen takip edeceğiz. Muğla bölgesini bu anlamda içilebilir suya kavuşturacağız" diye konuştu.

Projenin 2019 yılı yatırım programına alınması halinde 4 yılda tamamlanmasının hedeflendiğ bilidirildi. Hayata geçirilen projeyle suyun ton başına maliyetinin yüzde 50 oranında düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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