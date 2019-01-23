Müftüden hayırseverlere teşekkür belgesi

İslahiye Fevziçak mahallesinde eğitim başlayan Yatılı Yatılı Hafızlık Kız Kur'an kursuna maddi destek sağlayan hayırsever vatandaşlara teşekkür belgesi verildi. Ortaklı Mahallesi Camisinde namaz sonrası teşekkür belgelerini dağıtan müftü Ramazan Yıldırım, "Müftülüğümüz tarafından açılarak eğitime başlayan yatılı hafızlık kız Kur'an kursumuza maddi desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza kız çocuklarımız adına teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler vererek teşekkür etmek istedik" dedi.
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