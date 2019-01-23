Müftüden hayırseverlere teşekkür belgesi

GAZİANTEP'in İslahiye İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, Yatılı Hafızlık Kız Kur'an kursuna maddi destek sağlayan hayırsever vatandaşlara teşekkür belgesi verdi. İslahiye Fevziçak mahallesinde eğitim başlayan Yatılı Yatılı Hafızlık...

Müftüden hayırseverlere teşekkür belgesi
GAZİANTEP'in İslahiye İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, Yatılı Hafızlık Kız Kur'an kursuna maddi destek sağlayan hayırsever vatandaşlara teşekkür belgesi verdi.
İslahiye Fevziçak mahallesinde eğitim başlayan Yatılı Yatılı Hafızlık Kız Kur'an kursuna maddi destek sağlayan hayırsever vatandaşlara teşekkür belgesi verildi. Ortaklı Mahallesi Camisinde namaz sonrası teşekkür belgelerini dağıtan müftü Ramazan Yıldırım, "Müftülüğümüz tarafından açılarak eğitime başlayan yatılı hafızlık kız Kur'an kursumuza maddi desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza kız çocuklarımız adına teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler vererek teşekkür etmek istedik" dedi.

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