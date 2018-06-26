Müftü Öztürk: Kur’an kurslarından vatanına hıyanet eden çıkmayacak

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, ()- NEVŞEHİR Müftüsü Yakup Öztürk, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitime büyük önem verdiğini belirterek, "'Camilerde, 'Çocukların sesi, vatanımın neşesi' sloganıyla bu sene bütün çocuklarımızı camilerimize davet ediyoruz. Burada dini bilgileri alacak çocuklarımız inşallah, vatanına, bayrağına ve milletine bağlı olacaklar. Bu yavruların içinden asla ve kat’a inşallah vatanına, milletine hıyanet eden çıkmayacak" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ‘Yaz Kur’an Kursları’ açılmasıyla ilgili faaliyet programı doğrultusunda, merkez 2000 Evler Mahallesi’ndeki Gaznevi Kur’an Kursu’nda tören düzenlendi. Törene, Vali İlhami Aktaş ve İl Müftüsü Yakup Öztürk ile kurs öğretmenleri, müftülük görevlileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Müftü Öztürk, yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en önemli faaliyetlerinden birisinin, eğitim faaliyetleri olduğunu bildirdi. Öztürk, "Bu faaliyet, kış dönemi kurslarımızda olduğu gibi, yaz dönemi kurslarımızda da devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız, çocuklarımızın camilerimize gelmelerini, o havayı teneffüs etmelerini, öğrenebildikleri kadar da Kur’an öğrenmelerini, temel dini bilgilerini öğrenmelerini, bu arada ahlaki vasıflara sahip olmalarını arzu etmektedir. Bundan dolayı yaz kurslarına çok önem vermektedir. Camilerde 'Çocukların sesi, vatanımın neşesi' sloganıyla bu sene bütün çocuklarımızı camilerimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurslarda çocuklara verilecek eğitimlerle ilgili bilgiler de aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"İnşallah burada abdest, namaz gibi dini vecibelerini öğrenirken, doğruluk, dürüstlük, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, vatanına, bayrağına ve devletine bağlılık gibi milli ve manevi değerlerini de burada alacaklar inşallah. Bu yavrular burada aldıklarını inşallah hiç unutmayacaklar, belki hayatları boyunca da buradan aldıklarından istifade edecekler. Yolları hep camiden ve Kur’an’dan geçecek. Buradan geçenler de vatanına, milletine, devletine bağlı olacak, büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgili olacaklar. Bu yavruların içinden asla ve kat’a inşallah vatanına, milletine hıyanet eden çıkmayacak. Ben bu uğurda yavrularımıza başarılar diliyorum."

Törende daha sonra Vali İlhami Aktaş ve beraberindekiler, kurstaki sınıfları gezerek, öğretmenlerden bilgiler aldı.

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