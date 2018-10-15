Müftü Keşvelioğlu, hafız Gökçe Esad’ı altınla ödüllendirdi

DİYARBAKIR’ın Sur İlçesi’nde düzenlenen hafız erkek öğrenciler arasındaki finalde Türkiye birincisi olan Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Esad Gökçe (11), Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu tarafından altınla ödüllendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Diyarbakır’ın Sur İlçesi tarihi Ulu Camisinde düzenlenen hafız erkek öğrenciler arası Türkiye finalinde 1’nci olan Şehit Alper Kalem Kur’an Kursu hafızlarından Esad Gökçe’yi, İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu makamında kabul ederek, başarısından ötürü kendisini tebrik etti. Keşvelioğlu, üstün başarısından dolayı Gökçe’yi cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

İl Müftüsü Keşvelioğlu’na ziyaretinde Esad Gökçe'nin kurs öğreticilerinden Ahmet Niyazi Seven, hafızlık öğreticisi Ahmet Bilen ve babası Ali Osman Gökçe de eşlik etti. Ziyarette Müftü Keşvelioğlu, Türkiye ve uluslararası yarışmalarda derece alan din görevlileri ve öğrencilerin hafızlık eğitimindeki başarısını taçlandıran Kur'an kurslarının, Amasya’nın gururu olduğunu söyledi, emek verenleri kutladı.