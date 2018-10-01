Müftü Gürpınar: Din görevliliği göründüğü kadar basit iş değildir

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar, din görevliliğinin göründüğü kadar basit iş olmadığını söyledi.

Müftü Gürpınar 1-7 Ekim arasında Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle basın toplantısı düzenlendi. Polisevinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Niğde Müftüsü Alaaddin Gürpınar, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın bu seneki temasının ‘Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler’ olduğunu belirtti. Gürpınar, "Din görevliliği göründüğü kadar kolay basit iş değildir. Çok ağır bir vazifedir, çok büyük emaneti omuzlara yüklemek demektir. Camide imam olmak mihrapta peygamber efendimizi temsil etmek demektir. Onun yerinde namaz kıldırmak, onun tevdi ettiği mesajları insanlık alemiyle paylaşmak demektir. Camide hutbe okuyan imam bir yandan devletin otoritesini temsil eden bir anlayış ile o kararları insanlara tevdi eder, diğer yandan ilmi irfanı hikmeti insanlara anlatır" dedi

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