Müdür Tosun’dan okullara ziyaret

YALOVA İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Kardelen İlkokulu/Ortaokulu ve Sugören İsmet Koçhan İlkokulu/Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Yapılan ziyarette okulun robotik kodlama atölyesi ve spor salonunda incelemelerde bulunan Müdür Ali Tosun, öğretmenler odasında okulun öğretmenleri ile 2023 Eğitim Vizyonu üzerine de bir toplantı yaptı.

Toplantıya katılanları selamlayarak konuşmasına başlayan Müdür Tosun, 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacının, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmek olduğunu söyledi.

İkinci ziyaretini Sugören İsmet Koçhan İlkokulu/Ortaokulu’na yapan Müdür Tosun, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin ders etkinliklerine katıldı. Müdür, okulun eğitim faaliyetleri ve öğretmenlerin yaptıkları proje çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra okuldan ayrıldı.



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