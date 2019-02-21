Müdür Tosun: “Unutmamak gerek, eğitim geleceği planlar”

YALOVA İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Müdür Yardımcısı Ahmet Aydın ile birlikte Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Yapılan ziyarette; okulda incelemelerde bulunan Müdür Ali Tosun, Okul Müdürü Zeynep Hacıbektaşoğlu’ndan okulun eğitim-öğretim faaliyetleri ve fiziki durumu ile ilgili bilgi aldıktan sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle 2023 Eğitim Vizyonu hakkında toplantı yaptı.

Toplantıda Müdür Tosun, “Okulunuz birçok örnek çalışma yapıyor, yakından takip ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizim hayalimiz, hedefimiz birlik beraberliğin en üst seviyeye çıktığı, öğretmenlerin birbirini desteklediği, eğitimin bir toplumun geleceğine nasıl katkı yaptığının görüldüğü bir yol olmaktır. Unutmamak gerek, eğitim geleceği planlar” dedi.

“GAYRETİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

“Sizlerin katkılarıyla 2023 vizyonumuzun belirlediği hedefler doğrultusunda, Müdürlüğümüzün vizyoner bakışı ile hazırlamış olduğumuz birbirinden önemli çalışmalardaki gayreti gerçeğe dönüştüreceğiz” diyen Müdür Tosun, “Bizim tek güvencemiz sizlersiniz. İnsan kaynağımızdır. Hiçbir insan kaynağımızı geride bırakmak istemiyoruz. Tek başına yönetmeyi değil beraber yönetmeye talibiz. Bundan dolayı sizlerden dönüt bekliyoruz. Bakanlığımızın vizyonu, hayata hazır mutlu bireyler yetiştirmek. Mutluluğu ve hayata hazırlanmayı ararken sadece sınavı önceleyen bir sistemi kenara bırakmamız gerekiyor. Öğrencilerimizin tamamına yönelik yapacağımız kültürel, sportif, sanatsal projelerimize öğrencilerimizi yönlendirmeyi unutmayalım. Test çözen değil, sorun çözen öğrenciler başarılı olacak. Bu sebeple kitap okumaya devam edeceğiz. Bilgi hamalı olmayan çocuklar yetiştirmek zorundayız. Sınav amaç değil araç olmalı” şeklinde konuştu.

Ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin ders etkinliklerine katılan Müdür Tosun, “Gençlerimizi iyi insan olarak yetişmiş görmek istiyoruz. O yüzden sizlerle tarihten aldığımız birikimi, geleneklerimizi, göreneklerimizi, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmayı görev addediyoruz. Yardımlaşan, yolda kalmışa yardım eden bir kültüre sahibiz. Bu okulda da hayırseverlerimizin katkılarıyla birçok yardım etkinliğinin yapıldığını görüyoruz. Örnek çalışmalarınız için teşekkür ediyoruz” dedi.

Müdür Tosun, öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.



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