Müdür Gökduman'a veda yemeği

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () -RİZE'ye atanan Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman için veda yemeği düzenlendi.

Polisevi'nde ki programa Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Yemekte yaptığı konuşmada etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Gökduman, görev süresi boyunca Osmaniye'nin emniyeti için beraber çalıştığı kurumlara ve emniyet personeline teşekkür etti. Gökduman, "Osmaniye'de güzel hizmetlerimiz oldu. inşallah bıraktığımız yerden bu çalışmalar bıraktığımız yerden devam edecek. Bu bir bayrak yarışıdır, buraya gelen arkadaşımız da çok değerli bir kişi. Ona da başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından Gökduman'a teşekkür plaketi verirdi. Ardından, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan ise Gökduman'a özel hazırlanmış kutu içinde komando bıçağı ile mavi komando beresi vererek kendisini fahri komando ilan etti.

Daha sonra ise yemeğe katılan ilçe belediye başkanları ve emniyet personelleri adına Müdür Gökduman’a çeşitli hediyeler takdim edildi. Nurettin Gökduman, program sonunda tüm katılımcılarla tek tek vedalaştı.

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