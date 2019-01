Müdür Bahçacı, görme engelli çalışanlarıyla bir araya geldi

MERSİN, () – MERSİN’de, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeni ile İl Sağlık Müdürü Dr.Sinan Bahçacı, görme engelli sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Toros Devlet Hastanesinde düzenlenen kahvaltıya Mersin’de görev yapan görme engelli sağlık çalışanları, Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane yöneticileri katıldı. Burada konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, esas engellerin insanların bakış açısında olduğunu belirterek, "Engelli arkadaşlarımız imkan tanındığında her şeyin üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip kişiler. Toplumda sağlıklı olan her bir bireyin bir engelli adayı olduğumuzu unutmamız gerekiyor. Engelliler eve kapanmak yerine sosyal hayata ve iş hayatına katılmalıdır" dedi.

Ardından Görme Engelliler Derneği Şubesi'ni de ziyaret eden Bahçacı, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dernek başkanı Ali Rıza Eşki, il genelinde 170 üyelerinin olduğunu ifade ederek, "Her yaştan üyemiz bulunmakla birlikte daha çok genç üyelerimiz bulunmakta. Üyelerimize ağırlıklı olarak eğitim faaliyetleri olarak destek oluyoruz. Sağlık Müdürlüğü ile birlikte ortak projeler hayata geçirmek isteriz" diye konuştu.

Bahçacı, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve hayata etkin olarak katılmalarını sağlayacak her projeye katkı yapacaklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI