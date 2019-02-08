Mudanya’ya görüntülü güvenlik sistemi kuruldu

MUDANYA Belediyesi, ilçe genelinde güvenliği sağlamak amacıyla belirlediği noktalara kamera sistemi kurdu. Mudanyalıların huzuru ve mutluluğu için çalıştıklarını belirten Başkan Türkyılmaz, Mudanya’nın tamamını sisteme dahil edeceklerini vurguladı.

Mudanya Belediyesi, ilçe merkezinin yanı sıra köylerde 7/24 güvenliği sağlamak adına kamera sistemi kurmaya başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak hizmete alınan kameralar, ilk olarak ATAPARK’a yerleştirilirken, kırsal mahallelerde ise pilot mahalle olarak Dereköy seçildi. İlk etapta dilekçe vererek talepte bulunan mahallelerde kurulan kamera sistemi, ilçe genelinde ise Mudanya Belediyesi’ne ait 36 parkın tamamına yerleştirilecek. Güvenlik kamera sistemi Mudanya Belediyesi’ne ait 36 parkta kurulumun tamamlanmasının ardından Mudanya genelinde bulunan diğer parklara da takılacak. Kırsalda bulunan 36 mahalle ise aşama aşama güvenlik ağına dahil edilecek.

MUDANYA ARTIK DAHA GÜVENLİ

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla güvenlik sistemini tüm mahallelerde hizmete alacaklarını belirtti. Parkların 7/24 gözetim altında tutularak izleneceği uygulama sayesinde çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda oyun oynayabileceğini vurgulayan Başkan Türkyılmaz, kırsal mahallelerde ise güvenliği ve huzuru tehdit eden her türlü olaya karşı önlem alındığını söyledi. Başkan Türkyılmaz, Mudanyalıların huzuru ve mutluluğu için çalıştıklarının altını çizdi.

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