Mudanya’nın gurur günü: 1283 öğrenci Ata’nın huzuruna çıktı

BURSA Mudanya Belediyesi, ilçe genelinde ilk ve ortaokullar arasında düzenlediği “Cumhuriyet’in Doğduğu Kent Mudanya’nın Çocuklarından Atatürk’e Mektuplar” yarışmasına katılan bin 283 öğrenciyi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında Anıtkabir’e götürdü. Ata’nın huzuruna çıkan çocuklar, Mudanya Belediyesi tarafından kitap haline getirilen mektupları, Anıtkabir Komutanlığı’na sundu.

Cumhuriyetin doğduğu kent Mudanya'nın çocukları Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzuruna çıktı. Mudanya Belediyesi, ilçe genelinde ilk ve ortaokullar arasında düzenlediği “Cumhuriyet’in Doğduğu Kent Mudanya’nın Çocuklarından Atatürk’e Mektuplar” yarışmasına katılan bin 283 öğrenciyi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında Anıtkabir’e götürdü. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, vefatının 79’uncu yıl dönümünde düzenlenen yarışmaya katılan öğrencilere verdiği sözü tuttu. Büyük bir heyecan, gurur ve mutluluk yaşayan kafile için Anıtkabir’de özel tören düzenlendi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Mudanya İlçe Başkanı Ergül Batman, parti temsilcileri, öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin velileriyle birlikte tören eşliğinde Aslanlı Yol’dan geçerek, mozoleye çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Başkan Türkyılmaz, Anıtkabir Şeref Defteri’ni imzaladı. Başkan Türkyılmaz deftere, “Sevgili Atam; binlerce, onbinlerce kahraman yiğit vatan evladımız olan arkadaşlarınızla kurduğunuz Cumhuriyetimizin doğduğu kent Barışın ve Kardeşliğin Başkenti Mütareke şehri Mudanya’nın çocuklarıyla huzurunuzdayız. Size olan sevgimizi, saygımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Rahat uyuyun. Bilin ki vatanı için görevini en iyi yapan çocukların olarak, emanetiniz olan devletimizin tekliği, ulusumuzun tümlüğünü ve cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Sözümüzdür, sonsuza dek birlikte yaşatacağız” notunu düştü.

KİTABI ANITKABİR KOMUTANI’NA TESLİM ETTİLER

Başkan Hayri Türkyılmaz ve öğrenci temsilcileri törenin ardından, Anıtkabir Komutanı Albay Ahmet Nurtan ile görüşerek, bin 283 çocuğun yazdığı mektuplardan oluşan 640 sayfalık kitabı takdim etti. Başkan Türkyılmaz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, “Cumhuriyete sahip çıkarak görevini en iyi yapan vatan evlatları olmayı sürdüreceğiz” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Albay Ahmet Nurtan, Başkan Türkyılmaz’a ziyarete özel bir hediye verdi. Ziyaretin ardından Başkan Türkyılmaz, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile birlikte İsmet İnönü anıtının önünde saygı duruşunda bulunarak, programı tamamladı.