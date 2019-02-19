'Mudanyalıların yanında olacağız'

Muammer İRTEM/BURSA,()-BURSA'nın Mudanya ilçesinde vatandaşla iç içe bir yönetim anlayışı benimseyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, hizmetlerin daha sağlıklı gerçekleştirilmesi amacıyla esnaf ve vatandaşla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Başkan Türkyılmaz, eşi Gülbahar Türkyılmaz ile birlikte bu kez İskele Meydanı ile İpar Caddesi’ni kapsayan bağlantılı sokaklarda bulunan esnaf ve vatandaşla buluştu. Mudanyalıların büyük bir sevgiyle karşıladığı Türkyılmaz, “Mudanyamızın güler yüzlü insanlarından aldığımız bu enerjiyle her gün yorulmadan çalışıyoruz. Hemşerilerimden aldığımız güven ve sevgiyle hizmetlerimizi bir adım öteye taşımaya gayret ediyoruz. Göreve geldiğimizde asıl mesele, halkla aramızdaki bütün engellerin ortadan kaldırılmasıydı. Yalnızca kapımızı kaldırmadık, gönül kapılarımızı da Mudanyalılara açtık. Çünkü biz birlikte Mudanya’yız. Bizde herkese yetecek kadar sevgi var. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Mudanyalı hemşerilerimin her zaman yanında olacağım” diye konuştu.

Gündüz esnafla buluşan Başkan Türkyılmaz, akşam ise Ömerbey Mahallesi Özcan Sitesi’nde Ali Rıza Şen’in evine misafir olarak, site sakinlerinin taleplerini dinledi.

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