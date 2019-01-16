Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatif Başkanı Ali Yıldız'ın açıklamalarda bulundu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,() - 22 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimli kongrede Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na tekrar aday olan Ali Yıldız, seçim öncesi mesajlar verdi.

22 Ocak’ta yapılacak seçimde Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na tekrar aday olan Ali Yıldız, yaptıkları icraatlar ve hedefleri ile ilgili konuştu. Yıldız, ”Son 4 yıla dönüp baktığımızda arkamızda çok güzel şeyler bıraktık. Bu süreçte yılda ortalama 11 bin ton zeytin aldık. 2018/2019 Alım kampanyasında bir rekora imza attık. 14,876 bin ton ve 109 milyon 407 bin TL bedelle Mudanya Kooperatifi olarak en fazla ürün alan kooperatif olarak ilk sırada yer aldık. Bu tutarın yüzde 60'nı ortaklarımıza sezon içerisinde ödedik. Bu zor yılda her zaman olduğu gibi yine ortaklarımızın yanında olan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa’ya, Başkanvekili Şevket Karagöz ve Yönetim Kurulu Üyelerimize Mudanya Zeytin Kooperatifi adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Yaptıkları yatırımlar hakkında da bilgi veren Ali Yıldız, “Marmarabirlik Yörükali tesisini inşa ederek, ortaklarımıza 7 bin ton kapasiteli zeytin depolama tesisi ile bin metrekarelik kongre ve düğün salonunu kazandırdık. Gücümüze güç katan ortaklarımız ile birlikte başarılı işler ortaya çıkarıyoruz. Hayali gerçeğe dönüştürerek, 40 yıl sonra Mudanya’ya depolama tesisi yaptık. Görünen o ki, Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi çok güzel noktalara gelmiştir. Bu bayrağı aldığımız noktadan çok daha iyi yerlere getirdiğimize inanıyoruz” dedi.

Başkan Yıldız, "Kooperatifimizi daha ileriye taşımak, yeni hedeflere ulaşmak, daha fazla ürün almak, kendi kırdığımız rekorları aşmak için ekibimle yeniden göreve talibim” ifadelerini kullandı. 6 bin 688 kayıtlı ortağı bulunan Mudanya Zeytin Satış Kooperatifi'nin 22 Ocak Salı günü yapılacak seçiminde 4 bin 550 ortağın oy kullanma hakkı bulunuyor.

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