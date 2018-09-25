Mudanya Yıldıztepe’deki otel inşaatı belediye tarafından mühürlendi

BURSA’nın Mudanya ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’nin ek plan değişikliği notlarıyla kat artışına onay verdiği Yıldıztepe’deki otel inşaatı ilçe belediyesince mühürlendi. Projeye aykırı imalat yapılması nedeniyle yapı sahibine 365 bin 189 lira para cezası da kesildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ek plan değişikliği notlarıyla kat artışına onay verdiği Yıldıztepe’deki otel inşaatıyla ilgili harekete geçen Mudanya Belediyesi, ruhsat eki projelerine aykırı imalat yapılması nedeniyle otel inşaatını mühürlerken, firma sahibine 365 bin 189 lira para cezası kesti. Yıldıztepe’deki otel inşaatı, ruhsat eki projelerine aykırı imalatlar olması nedeniyle 27.08.2018 tarihli Yapı Tespit ve Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup, İmar Kanunu’nun 42. Maddesi’nin 2. fıkrasına göre firma sahibine 357 bin 189 TL’lik para cezası kesilmesine karar verildi. Söz konusu inşaat için İmar Kanunu’nda belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı sahibine ayrıca 8 bin TL, proje müellifine, yapı denetim firmasına ve şantiye şefine ayrı ayrı 4 bin TL para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Aynı kanunun ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlayan yapılara ilişkin projesine aykırı yapının tadilat projesine bağlanması için de bir ay süre verildi. Yapı sahibine toplamda 365 bin 189 TL para cezası kesildi.

Halitpaşa Mahallesi’ne bağlı 1268 ada ve 6 numaralı parsele ait alanla ilgili imar planı değişikliği Mudanya Belediye Meclisi’nde kabul edilmiş, onaylanan imar planı değişikliğine Büyükşehir Belediyesi tarafından ek olarak “Bodrum katlar açığa çıkabilir. Otel birimleri yer alabilir. Emsale dahil edilmez. Açığa çıkan tüm bodrum katlardan giriş- çıkış yapılabilir. Tesisat katı 3 metre yapılabilir. Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine göre uygulama yapılacaktır” ifadeleri eklenmişti. Bu plan notları ışığında bodrum katları 4 kat olarak açığa çıkarılmıştı. Mudanya Belediyesi’ne yöneltilen eleştiriler sonucunda Başkan Hayri Türkyılmaz, Yıldıztepe’deki otel inşaatında yaşanan kat artışına Mudanya Belediye Meclisi’nin değil, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ek kararlarla onay verdiğini açıklamıştı. Başkan Türkyılmaz, kent kimliğine zarar verecek hiçbir oluşumun içinde yer almadıklarını belirtirken, Mudanya ve Mudanyalıların hakkını korumaya devam edeceklerini söyledi.

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