Gürkan DURAL/BURSA,() - BURSA'nın Mudanya ilçesinde belediye, Aydınpınar, Bademli ve Hançerli mahallelerinde mayıs ayında başladığı halı sahaların yapımını tamamladı. Başkan Hayri Türkyılmaz, göreve gelmeden önce Mudanyalılara söz verdiği projeleri gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Mudanya Belediyesi “Her Mahalleye Halı Saha” projesi kapsamında gençleri spora yönlendirmek için gerçekleştirdiği halı saha yapım çalışmalarını sürdürüyor. Mudanya’nın her mahallesine halı saha kazandırmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Mudanya Belediyesi, Aydınpınar, Bademli ve Hançerli mahallelerindeki halı sahaları tamamladı. Göreve gelmeden önce Mudanyalılara söz verdiği projeleri gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, “Ne söz verdiysek gerçekleştiriyoruz. ‘Herkese eşit hizmet’ ilkemiz gereği, her mahalleye eşit hizmet götürüyoruz. Halı saha yapımı ve yenilemelerinin yanı sıra çocuk oyun alanlarını da Mudanya’ya kazandırıyoruz. Çocuklarımız bu alanlarımızı güvenli bir şekilde, istedikleri gibi kullanıyor. İlçe genelinde atıl vaziyette bulunan alanları halkın kullanıma uygun hale getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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