Mudanya Mütarekesi’nin 96’ncı yıldönümü törenle kutlandı

KURTULUŞ Savaşı’nın barış mührü niteliğindeki Mudanya Mütarekesi’nin 96’ncı yıldönümü, resmi törenle kutlandı.

Kurtuluşun müjdecisi Mudanya Mütarekesi’nin imzalanışının 96’ncı yıldönümü, Mütareke Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törene Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın yanı sıra Mudanya protokolü, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Mudanyalılar katıldı. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan milli mücadelenin, 3,5 yıl süren İstiklal Savaşı’nın 11 Ekim 1922'de fiilen sona erdiğini hatırlatan Başkan Hayri Türkyılmaz, “Ulusal mücadelenin mühür altına alındığı, kazanılan diplomasi zaferinin 96’ncı yılını ilk günkü coşkuyla kutluyoruz. Mudanya Mütarekesi olmasaydı Lozan olmazdı. Lozan olmasaydı, Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı bizler özgürce, demokrasi içinde yaşayamazdık. Tarihimizden aldığımız ilhamla, Mudanya’nın barışa vurduğu mühürden yola çıkarak kentimize ‘Barışın ve Kardeşliğin Başkenti’ dedik. Barış ve kardeşlik Mudanya’mıza çok yakıştı. Bizlere bu aziz vatanı emanet eden başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mudanya’da büyük bir diplomasi zaferine imza atan İsmet İnönü’ye, adını bilmediğimiz kahramanlara, Mudanyalı Şükrü Çavuş’umuza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Onların bıraktığı emanetleri canımız pahasına koruyacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.

Mudanya Kaymakamı Sözer ise, İsmet İnönü’nün kararlı ve dik duruşuyla imzalanan Mudanya Mütarekesi’nin 96’ncı yılını kutlarken, 1321 yılında Orhangazi tarafından Osmanlı topraklarına katılan Mudanya’nın Cumhuriyet tarihine barış misyonuyla damgasını vurduğunu ifade etti.

Mudanya Belediyesi Halk Dansları ekibinin yanı sıra kardeş şehirler Romanya Mecidiye ile KKTC Beyarmudu belediyelerinin folklor ekiplerinin tören alanında yaptığı gösteriler büyük alkış aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın denizde yaptığı gösteri de beğeni topladı. Törenin sonunda protokol üyeleri Mütareke Müzesi’ni gezdi.

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