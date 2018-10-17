Mudanya'da mevcut başkan Türkyılmaz, yerel seçimlerde aday adaylığını açıkladı

Muammer İRTEM/ MUDANYA(Bursa), () - BURSA'nın Mudanya ilçesi Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yerel seçimlerde aday adaylığını açıkladı. Temiz, dürüst, ahlaklı ve hizmet odaklı belediyeciliği önümüzdeki dönemde daha sağlam temellere oturtacaklarını belirterek, “Mudanya’da kaldığımız yerden hizmete devam edeceğiz. Yeniden Mudanya kazanacak” dedi.

Mudanya'nın CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için partisinden aday adaylığını açıkladı. İkinci dönem için resmi başvurusunu yapan Başkan Hayri Türkyılmaz’ı CHP Mudanya İlçe Başkanlığı’nda eşi Gülbahar Türkyılmaz,İl Başkan Yardımcısı İlhan Ekinci, partilileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin ve akademik odaların temsilcileri ve milletvekili adayları yalnız bırakmadı.

"YENİDEN MUDANYA KAZANACAK"

30 yılda yapılmayan hizmeti 4 yılda Mudanyalılarla buluşturduklarını vurgulayan Başkan Türkyılmaz, "30 Mart 2014’te gururla diktiğimiz CHP bayrağını bir daha indirmemek üzere görev yaptık, görev yapmaya da devam edeceğiz. Mudanyalılar o zamanki seçimlerde sözünü ettiğim 100 projeyi iki dönemde gerçekleştirebilmem için beni başkan seçti. Mudanya için onlarca hedefimizi söz verdiğimiz gibi hayata geçirdik. Sizlerin başını öne eğdirmemiş, her zaman gurur duyacağınız bir belediye başkanı olarak görev yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Şimdi ise Mudanya’da kaldığımız yerden hizmete devam edeceğiz. Mutlu bir Mudanya’yı yaratmak için daha çok işimiz var. Yeniden Mudanya kazanacak” diye konuştu.

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