Mudanya'da Başkan Türkyılmaz personelin yeni yılını kutladı

Muammer İRTEM/BURSA,() - BURSA'nın Mudanya ilçesinde Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’ya hizmet noktasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarının yeni yılını kutladı.

Mudanya Belediyesi’nin personeli, yeni yıl öncesinde bir araya geldi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde personelle buluşan Başkan Türkyılmaz, Mudanya’ya hizmet noktasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarının yeni yılını kutladı. “Temiz Başkan, Temiz Belediye, Temiz Mudanya” idealine ulaşma noktasında mücadele eden tüm çalışma arkadaşlarına hediye vererek teşekkür eden Başkan Türkyılmaz, “Bizlerin görevi, bu hizmetleri yaparken çalışanların alın teri olan emeğinin karşılığını vermek. Mudanya'mız için söz verdiğimiz her projeyi hep birlikte gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz başarı hepimizin. Biz sevgi ve saygı dolu bir aileyiz. Bu aile tertemiz bir aile. Biz birlikte en doğrusunu yapmaya devam edeceğiz. Adil ve eşit paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyor, daha nice yıllar Mudanyalı hemşehrilerim için birlikte üretmeye devam etmeyi diliyorum” diye konuştu. Mudanya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli ise Başkan Türkyılmaz’a doğum günü sürprizi yaparak çifte mutluluk yaşattı.

FOTOĞRAFLI