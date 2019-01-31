Mudanya'da Başkan Türkyılmaz'dan çocuklara buz pateni hediyesi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,() - BURSA'nın Mudanya ilçesinde belediye, eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilere karne hediyesi olarak bu pisti oluşturdu. Mütareke Meydanı’nda kurulan buz pistinde ilk kez patenle kaymanın tadını çıkaran çocuklara Başkan Hayri Türkyılmaz da eşlik etti.

Mudanya Belediyesi; çocukları ve gençleri sportif aktivitelere yönlendirmek ve yaşamlarına farklılık katmak amacıyla ücretsiz olarak düzenlediği etkinlikleri sürdürüyor. Bu kapsamda Mütareke Meydanı’nda kurulan buz pistinde eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler ilk kez patenle kaymanın tadını çıkardı. Çocuklar, kendilerine arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri bir hediye veren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’a teşekkür etti. Çocuklara eşlik eden Başkan Hayri Türkyılmaz, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederken, “Geleceğimizin teminatı sizlere ne yapsak azdır. Derslerinizde öncelikle başarılı olacaksınız. Biz de sizlere en güzel hediyeleri sunacağız. Herşey sizin için, sizleri çok seviyorum” dedi. Meydanda kurulan oyun grupları da yine çocukların ilgi odağı oldu. Mütareke Meydanı’nda kurulan pistte, aileleri yanında olan çocuklara 3 Şubat tarihine kadar eğitmen gözetiminde buz pateni eğitimi verilecek. Paten, koruyucu donanım ve kasklar da yine belediye tarafından ücretsiz olarak sunulacak.

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