Mudanya Belediyesine ‘sağlıklı çevre’ ödülü

MUDANYA Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından başarılı sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek amacıyla düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ‘Sokak Hayvanları Besleme Odağı’ projesiyle en iyi uygulama ödülünün sahibi oldu.

Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2018 yılı Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri sahiplerini buldu. Mudanya Belediyesi, başarılı sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek amacıyla düzenlenen yarışmada, ‘Sağlıklı Çevre’ kategorisinde ‘Sokak Hayvanları Besleme Odağı’ projesiyle en iyi uygulama ödülünün sahibi oldu. Doğada yaşayan her canlının yaşama hakkına saygı ilkesinden hareketle çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi’nin ödülünü İstanbul’da düzenlenen törene katılan meclis üyeleri Hayati Samast ile Hüseyin Esen ve Veteriner İşleri Birim Sorumlusu Şükriye Çelikkollu aldı. Fen İşleri Müdürü Nisa Kartaltepe ve birime bağlı personelle Meclis Üyesi Hayati Samast, ödülü Başkan Hayri Türkyılmaz’a takdim etti. Emeği geçen tüm ekibi kutlayan Başkan Hayri Türkyılmaz, “Mudanya’da yaşayan her bir vatandaşımız Mudanya ile gurur duyacak demiştim. Gerek tarihi koruma ve yaşatma gerek sosyal projelerimiz gerekse de sağlıklı çevre için hayata geçirdiğimiz projelerimiz ödül almaya devam ediyor. Mudanya’da gurur duymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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