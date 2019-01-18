Mudanya Belediyesi Sayıştay denetiminden geçti

BURSA Mudanya Belediyesi’nin 2018 yılı 1’inci dönemine ait harcamaları Sayıştay müfettişleri tarafından incelendi. Müfettiş raporunda, harcamalarla ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Sayıştay müfettişleri; Mudanya Belediyesi’nin 2018 yılına ait mali bütçesi ile gelir ve giderlerine ilişkin denetimlerini tamamladı. Müfettişler tarafından tüm birimleri denetlenen belediyede, herhangi bir olumsuz işleme rastlanmadı. Konu hakkında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, çalışmalarını büyük bir özenle gerçekleştirdiklerişni ifade edep, “Mudanya Belediyesi’nin tertemiz bir belediyecilik anlayışı ile yönetildiği bir kez daha tescillenecek. Bir denetimden daha alnımızın akıyla çıkmanın gururunu yaşıyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve denetimlerini tamamlayan müfettişlere teşekkür ediyorum” dedi.

2’NCİ DÖNEM İNCELEMESİ DE AÇIKLANACAK

Daha önce 2018’in ilk dönemine ait yapılan inceleme sonucunda kamu zararı oluşmadığı, belediyenin iş ve işlemlerinde kanunlara uyduğu yönünde rapor veren Sayıştay, ikinci döneme ilişkin yaptığı denetimin raporunu da önümüzdeki süreçte açıklayacak.

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