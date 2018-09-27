Mudanya Belediyesi'ne "Uygulama" ödülü

Tarık ARSLAN/MUDANYA(Bursa)()-BURSA'da Mudanya Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda bu yıl da ödüle değer görüldü. Taş Mektep Restorasyon Projesi ile İsmet İnönü Parkı, Mütareke Meydanı ve Girit Mahallesi Projesi “Uygulama" kategorisinde ödül aldı.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması" sonuçlandı. Kentin geleceğini tarihi, kültürel ve turistik değerleriyle şekillendiren, Hayri Türkyılmaz'ın Belediye Başkanlığını yaptığı Mudanya Belediyesi, Taş Mektep Restorasyon Projesi ve İsmet İnönü Parkı, Mütareke Meydanı, Girit Mahallesi Projesi ile ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz yıl aynı yarışmada “proje" kategorisinde ödül alan Mudanya Belediyesi, 15 Kasım tarihinde Antalya'daki YAPEX Fuarı'nda“ Uygulama" ödülünün sahibi olacak.

Mudanya'yı ödüllü belediyecilik kavramıyla tanıştırmak için başlattığı çalışmalarını sürdüreceğini söyleyen Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yaptığımız çalışmalarla tüm hemşerilerimizin gurur duyacağı bir Mudanya'yı geleceğe taşıyoruz. Mudanya'yı bu güne kadar hiç tanışmadığı ödüllü belediyecilik kavramıyla tanıştırdık. Hayata geçirdiğimiz projelerin ne kadar doğru olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Mudanya'yı UNESCO Dünya Mirası listesinde görebilmek adına koruma ve yaşatma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Amacımız Mudanya'mızın değerlerini açığa çıkarmak ve bu değerleri işlevsel hale getirerek geleceğe ve insanlığa kazandırmaktır" şeklinde konuştu

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